À quelques semaines des élections de mi-mandat, un nouveau sujet de fracture apparaît dans les bastions républicains du Texas. Et il est directement lié à l’essor de l’intelligence artificielle…. Selon une analyse du Texas Tribune, près de 60 % des nouveaux projets de data centers sont prévus dans des circonscriptions qui ont voté pour Donald Trump en 2024.
États-Unis : mobilisation contre les data centers, des républicains texans se rebiffent
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