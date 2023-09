Est-ce anormal que la taxe foncière flambe autant ?

information fournie par Ecorama • 06/09/2023 à 14:00

La taxe foncière, impôt local des propriétaires, devrait augmenter au minimum de 7% cette année. Une hausse qui diffère selon les régions et qui pourrait même flamber à plus de 50% à Paris et près de 25% à Grenoble. Comment expliquer ces disparités et faut-il craindre une hausse plus importante en 2024 ? Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 6 septembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com