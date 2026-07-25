Le plus grave incendie de forêt de l’histoire de la région de Madrid continue de faire rage dans la nuit. Au total, 63 000 personnes ont été évacuées ou doivent se confiner dans la région de Madrid, a annoncé le ministère de l'Intérieur, après avoir ordonné le départ de 5 000 vacanciers du camping d'El Escorial, au nord-ouest de la capitale espagnole. IMAGES
Espagne : l'incendie de forêt près de Madrid continue de faire rage pendant la nuit
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