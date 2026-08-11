Les feux de forêt font des ravages dans plusieurs parties de la planète. Images en Espagne, en Indonésie et au Canada.
Espagne, Indonésie, Canada: des milliers d'hectares ravagés par les flammes
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