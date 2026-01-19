La collision entre deux trains à grande vitesse dimanche soir, dont l'un a déraillé, dans le sud de l'Espagne a fait au moins 39 morts mais le bilan n'est "pas définitif", ont prévenu lundi les autorités, évoquant un accident "extrêmement étrange".
Espagne: collision mortelle inexpliquée entre deux trains à grande vitesse
