"Cette décision est absolument inédite. C'est la première fois qu'un professeur est condamné pour harcèlement scolaire", réagit Me Delphine Meillet, l'avocate de la famille d'Evaëlle, après la condamnation en appel à un an de prison avec sursis de l'enseignante de la collégienne de 11 ans qui s'était suicidée en 2019. "C'est aussi la reconnaissance judiciaire du vécu d'Evaëlle", ajoute-t-elle.
Enseignante d'Evaëlle condamnée: une décision "inédite", selon l'avocate de la famille
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