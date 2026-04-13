La mère d'Evaëlle, une collégienne de 11 ans qui s'est suicidée en 2019, réagit à la condamnation en appel de son enseignante à un an de prison avec sursis pour harcèlement scolaire. La professeure de français est reconnue coupable "pour tous les autres enfants" qu'elle a fait souffrir, déclare-t-elle après le verdict.
Enseignante d'Evaëlle condamnée: réaction de la mère de la collégienne suicidée
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