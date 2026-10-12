 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enquête sur le poisson d'élevage: un drame environnemental et humain

information fournie par France 24 12/10/2026 à 20:23

The Outlaw Ocean Project est un collectif de journalistes qui enquête sur des thématiques liées aux milieux marins. Leur dernière enquête porte sur les ravages de la pisciculture. Cette industrie vide les océans pour fabriquer des farines animales destinées à nourrir les poissons qui finiront dans nos assiettes. Les ressources de la pêche sont surexploitées, ce qui affame les prédateurs marins et les communautés humaines qui vivent de la pêche artisanale.

Environnement

Vidéos les + vues

1

Aéroport ciblé à répétition, école endommagée : Ryad sous le feu des Houthis

information fournie par AFP 08 oct.
1
2

Les prix des carburants vont-ils baisser en France après l’accord Trump-Poutine ?

information fournie par Ecorama 14:10
3

David Cayla : "Pour l'instant, la France n'est pas dans une crise de la dette"

information fournie par Ecorama 14:05
3
4

Après une primaire réussie, les choses sérieuses commencent pour Glucksmann

information fournie par AFP 14:18
11
5

Macron dit que la mobilisation des jeunes doit se faire "dans le calme, dans l’ordre"

information fournie par AFP Video 14:25
1
6

Primaire de la gauche: Glucksmann l'emporte très largement devant Faure et Royal

information fournie par AFP Video 14:24
3
7

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 14:28
8

Décolonisations : pourquoi le passé colonial divise encore la France ? Pascal Blanchard

information fournie par France 24 11 oct.
1
1

Arabie saoudite : les Houthis du Yémen disent avoir frappé l'aéroport de Ryad

information fournie par AFP 06 oct.
1
2

Mouvement lycéen : Henri-IV et Louis-le-Grand débrayent par solidarité

information fournie par AFP Video 06 oct.
3

Washington rapatrie ses bombardiers déployés dans une base anglaise

information fournie par AFP 05 oct.
4

Mobilisations lycéennes : un jeune gravement blessé à la veille d'un "acte III" mardi

information fournie par AFP 05 oct.
23
5

Cas supposé de peste: la Russie se veut rassurante, Trump offre son aide

information fournie par AFP 05 oct.
3
6

UE : ces villes où le loyer dévore les salaires

information fournie par France 24 06 oct.
4
7

Le Québec "mérite" d'être "un pays", dit son nouveau dirigeant indépendantiste

information fournie par AFP 06 oct.
5
8

Présidentielle: Marine Le Pen promet "140 milliards d'euros nets d'économies" d'ici 2032

information fournie par AFP 06 oct.
19
1

Les hedge funds américains vont-ils avoir la peau de la France ?

information fournie par Ecorama 14 sept.
9
2

Taux français à 4,5% : la France va dans le mur ?

information fournie par Ecorama 15 sept.
1
3

100% ETF : pourquoi les ETF actifs ont désormais la cote

information fournie par Boursorama 15 sept.
4

Avec le retour de l’inflation, l’or est-il encore un refuge ?

information fournie par Boursorama 16 sept.
5

Trade ou Pas Trade : Eurostoxx, S&P, Thalès, Total, Elis, Bureau Veritas, Renault

information fournie par SG Bourse 16 sept.
6

Dette américaine à 10 ans à 5% : une menace pour votre épargne ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
7

Les centrales électriques américaines ne sont plus tenues de réguler leurs émissions

information fournie par France 24 16 sept.
8

Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
16

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank