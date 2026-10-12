The Outlaw Ocean Project est un collectif de journalistes qui enquête sur des thématiques liées aux milieux marins. Leur dernière enquête porte sur les ravages de la pisciculture. Cette industrie vide les océans pour fabriquer des farines animales destinées à nourrir les poissons qui finiront dans nos assiettes. Les ressources de la pêche sont surexploitées, ce qui affame les prédateurs marins et les communautés humaines qui vivent de la pêche artisanale.
Enquête sur le poisson d'élevage: un drame environnemental et humain
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