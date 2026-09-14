Les deux grands blocs politiques de Suède sont au coude-à-coude lundi, avec 176 mandats pour la gauche, 173 pour la droite et l'extrême droite, un résultat présageant de négociations ardues pour former un gouvernement.
En Suède, avantage à la gauche à l'issue de législatives ultra-serrées
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