En France, la population de hérissons a chuté de moitié en dix ans

Ils pointent parfois le bout du museau dans nos jardins. Pourtant, les hérissons sont aujourd’hui menacés d’extinction. Écrasés sur les routes, piégés dans les grillages et privés de nourriture à cause des pesticides, leur espérance de vie est tombée à deux ans à peine contre sept en milieu naturel. D’ici 2050, ils pourraient avoir totalement disparu. Pour les aider, quelques gestes simples peuvent faire la différence. Les hérissons ont déjà disparu de plus de la moitié des pays où ils étaient autrefois présents. En France, leur population a chuté de près de 50 % en dix ans.