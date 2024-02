information fournie par Ecorama • 20/02/2024 à 14:00

La Chine, qui ne se porte plus très bien depuis quelques mois, redouble d'efforts et de manœuvres pour faire survivre son industrie. IA, automobile : quels sont les secteurs concernés et comment s'en protéger ? Décryptage de Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Ecorama du 20 février 2024, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com