Un incendie de forêt qui a déjà brûlé quelque 200 hectares de forêt andine, dans le centre de la Colombie, menace désormais un village accueillant chaque année plus d'un million de touristes.
En Colombie, le village de Villa de Leyva menacé par le feu
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