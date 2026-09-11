Quatre ans après le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, l'enquête avance, mais l'Allemagne peine encore à tourner la page de sa dépendance au gaz russe.
En Allemagne, le spectre de Nord Stream
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