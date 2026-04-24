Le président français Emmanuel Macron rencontre son homologue libanais Joseph Aoun à Nicosie, en marge d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne sur l'île de Chypre. IMAGES
Emmanuel Macron rencontre son homologue libanais Joseph Aoun à Chypre
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