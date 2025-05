information fournie par France 24 • 12/05/2025 à 22:40

L'intox a cumulé plus de 75 millions de vues. Dans le train qui le menait à Kiev, aux côtés du Premier Ministre britannique Keir Starmer et du chancelier allemand Friedrich Merz, Emmanuel Macron est accusé d’avoir consommé et dissimulé un sachet de cocaïne.