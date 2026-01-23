Le président français Emmanuel Macron reçoit au palais de l'Elysée le Premier ministre libanais Nawaf Salam, afin d'évoquer le fragile accord de cessez-le-feu avec Israël et la poursuite du désarmement du Hezbollah, indique l’Élysée. IMAGES
Emmanuel Macron accueille le Premier ministre libanais Nawaf Salam
