 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emmanuel Macron accueille le Premier ministre libanais Nawaf Salam

information fournie par AFP Video 23/01/2026 à 17:47

Le président français Emmanuel Macron reçoit au palais de l'Elysée le Premier ministre libanais Nawaf Salam, afin d'évoquer le fragile accord de cessez-le-feu avec Israël et la poursuite du désarmement du Hezbollah, indique l’Élysée. IMAGES

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Que vaut la parole de Trump sur le Groenland? Les Européens très prudents

information fournie par AFP 22 janv.
5
2

Les Groenlandais réagissent aux propos de Trump sur un "cadre" d'accord

information fournie par AFP Video 22 janv.
3

Nigeria : un enlèvement de masse dans le nord du pays

information fournie par AFP Video 22 janv.
4

Ravagée par la guerre, la capitale du Soudan se reconstruit lentement

information fournie par AFP 22 janv.
1
5

Groenland : Trump exclut l'usage de la force mais exige des négociations immédiates

information fournie par AFP Video 22 janv.
6

Les documents visant à la fin de la guerre en Ukraine sont "presque prêts", dit Zelensky

information fournie par AFP Video 22 janv.
1
7

Ukraine: l'émissaire américain Witkoff s'est entretenu avec Poutine à Moscou

information fournie par AFP 01:44
1
8

Lait infantile: deux enquêtes ouvertes après la mort suspecte de deux nourrissons

information fournie par AFP 22 janv.
1

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
2

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland

information fournie par AFP Video 20 janv.
1
3

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
4

Groenland: la Russie "ne souhaite pas s'immiscer dans les affaires des autres"

information fournie par AFP Video 20 janv.
5

Comment survivre à la rue ? Deux SDF racontent

information fournie par France 24 20 janv.
6

Mercosur: forte mobilisation d'agriculteurs européens à Strasbourg

information fournie par AFP Video 20 janv.
7

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
8

Catastrophe ferroviaire: le roi et la reine d'Espagne sur place

information fournie par AFP Video 20 janv.
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank