Zohran Mamdani, candidat démocrate à la mairie de New York, bouleverse le paysage politique américain. Ce trentenaire pourrait entrer dans l'histoire mardi en devenant le premier maire musulman et d'origine sud-asiatique de la ville. Ses idées socialistes ont galvanisé les jeunes électeurs et inquiété les conservateurs ainsi que la vieille garde du Parti démocrate.
Election municipale à New York : en campagne électorale avec Zohran Mamdani
