Dans ce nouveau numéro de L'Actu Bourse, Marie de Leyssac, gérant de portefeuilles chez Edmond de Rothschild Asset Management, passe en revue les marchés à la suite de l'intervention militaire contre l'Iran.
Edmond de Rothshild AM fait le point sur les marchés
