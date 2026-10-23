Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi que la Russie n'avait pas "changé d'attitude", après de nouvelles frappes nocturnes, malgré une relance de la diplomatie après une visite de l'émissaire américain Steve Witkoff.
Echanges de frappes entre la Russie et l'Ukraine après la visite de l'émissaire américain
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