Le président américain Donald Trump arrive au dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche (WHCA), à l'hôtel Waldorf Astoria de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat présumée qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. IMAGES
Donald Trump arrive au gala de la presse reprogrammé
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