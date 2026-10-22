À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, des images prétendent montrer Donald Trump saluant le vide avant de monter dans son hélicoptère Marine One. Pour certains, l'image serait la preuve d'un déclin cognitif du président américain âgé de 80 ans. En réalité, d'autres angles de vue révèlent que Donald Trump saluait des ouvriers qui travaillaient sur sa future salle de bal. Néanmoins, cet emballement révèle des inquiétudes plus générales sur la santé des présidents.
Donald Trump a-t-il vraiment salué dans le vide, révélant une démence sénile ?
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