Nouveau discours sur l’état de l’Union pour Donald Trump et record personnel battu : 1H47 devant le Congrès. Une intervention fleuve dans laquelle il a dressé un portrait peu reluisant de l’Amérique de Joe Biden, affirmant qu’il avait hérité d’une nation "en crise". Mais selon lui, en à peine un an, “l'économie américaine serait en effervescence … comme jamais auparavant !”. Info/Intox passe en revue les principales approximations économiques du Président américain.
Discours sur l'état de l'Union : l'économie américaine va-t-elle aussi bien que Trump l'affirme ?
