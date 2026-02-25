Des hockeyeurs accueillis en héros, un démocrate expulsé et un record battu: le "discours sur l'état de l'Union" de Donald Trump a été ponctué mardi de moments marquants.
Discours de Trump au Congrès : huées, médailles et invectives
