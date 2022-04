information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 07:50

A la Une de la presse, ce mardi 12 avril, le début de la campagne pour le second tour de la présidentielle en France, où Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront de nouveau le 24 avril. Vladimir Poutine accusé de déporter de milliers d’Ukrainiens vers les confins de la Fédération de Russie. L’élection d’un nouveau Premier ministre au Pakistan. Et Britney Spears enceinte de son troisième enfant.