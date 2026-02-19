 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Devoir de vigilance: TotalÉnergies attaquée pour son rôle dans le réchauffement climatique

information fournie par France 24 19/02/2026 à 21:49

4 associations et la ville de Paris ont attaqué TotalÉnergies en vertu de la loi sur le devoir de vigilance pour son rôle dans la catastrophe climatique. Cette loi de 2017 oblige les entreprises françaises à un devoir de vigilance concernant, notamment, les atteintes à l'environnement. TotalÉnergies refuse d'endosser la responsabilité du "fonctionnement du système énergétique mondial". Les plaignants, eux, réclament que l'entreprise diminue drastiquement son impact environnemental.

Environnement

Vidéos les + vues

1

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
4
2

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
3

Siège de LFI évacué: "levée de doute" de la police après une menace de bombe (Bompard)

information fournie par AFP Video 18 févr.
4

New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA

information fournie par AFP Video 18 févr.
5

Sommet de l’IA : le français H Company veut diviser par deux l’attente aux urgences en Inde

information fournie par France 24 11:00
6

Agression mortelle à Lyon: LFI sous pression, trois proches d'un député parmi les interpellés

information fournie par AFP 18 févr.
20
7

Les Etats-Unis pressent l'Iran de conclure un accord pour éviter des frappes

information fournie par AFP 03:49
1
8

Le Coin des Experts : En savoir plus sur la Bourse et les marchés ? Découvrez nos services gratuits

information fournie par SG Bourse 20 oct. 2025
1

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
2

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
3

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
4

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
5

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
4
6

Qu'est-ce que le compte-titres ordinaire ?

information fournie par Tout sur mes finances  17 févr.
7

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
8

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

2 commentaires

  • 22:45

    Sûrement des associations pro-nucléaire...

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank