4 associations et la ville de Paris ont attaqué TotalÉnergies en vertu de la loi sur le devoir de vigilance pour son rôle dans la catastrophe climatique. Cette loi de 2017 oblige les entreprises françaises à un devoir de vigilance concernant, notamment, les atteintes à l'environnement. TotalÉnergies refuse d'endosser la responsabilité du "fonctionnement du système énergétique mondial". Les plaignants, eux, réclament que l'entreprise diminue drastiquement son impact environnemental.
Devoir de vigilance: TotalÉnergies attaquée pour son rôle dans le réchauffement climatique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro