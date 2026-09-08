C'était ce mardi le grand oral du Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lo, qui a fait sa déclaration de politiques générales devant l'Assemblée nationale, acquise en majorité au Pastef d'Ousmane Sonko. Al Aminou Lo a évoqué l'accord avec le FMI et promet de redresser l'économie du Sénégal, mais parle aussi de sacrifices. La correspondance à Dakar d'Elimane Ndao.
Devant l'Assemblée, le Premier ministre sénégalais présente son plan pour redresser l'économie
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