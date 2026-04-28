Le président américain Donald Trump est mécontent de la dernière proposition transmise par l'Iran, a fait savoir un représentant américain, indiquant que celle-ci ne répondait pas à la question du programme nucléaire iranien, qui constitue l'un des principaux points de contentieux entre Washington et Téhéran. La Maison Blanche a étudié une nouvelle proposition de l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz, quasiment paralysé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Les précisions de notre correspondant aux États-Unis, Matthieu Mabin.
Détroit d'Ormuz : Les négociations dans l'impasse
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