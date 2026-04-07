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Détroit d’Ormuz : entre diplomatie et "péage iranien"

information fournie par France 24 07/04/2026 à 10:43

Alors que Donald Trump exige la réouverture du détroit d’Ormuz, l’Iran maintient un contrôle strict du passage. Malgré les tensions, certains navires continuent de circuler, au prix de négociations discrètes… et de coûts en forte hausse.

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