Les trains de passagers ont recommencé à circuler jeudi après six ans d'interruption entre la Chine et la Corée du Nord, pays très isolé diplomatiquement qui avait fermé ses frontières lors du Covid-19.
Des trains de passagers entre la Chine et la Corée du Nord: une première en six ans
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