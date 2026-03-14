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Des trains de passagers entre la Chine et la Corée du Nord: une première en six ans

information fournie par AFP Video 14/03/2026 à 18:35

Les trains de passagers ont recommencé à circuler jeudi après six ans d'interruption entre la Chine et la Corée du Nord, pays très isolé diplomatiquement qui avait fermé ses frontières lors du Covid-19.

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