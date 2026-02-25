Des migrants arrivent dans le sud de l'Angleterre après avoir traversé la Manche

Des migrants débarquent d'un navire des forces frontalières britanniques (Border Force) sur la côte sud de l'Angleterre, après avoir traversé la Manche. Depuis 2020, les gouvernements britanniques successifs ont tenté de réprimer les traversées en petits bateaux, politiquement controversées, mais leurs efforts n'ont généralement pas réussi à endiguer le flux. IMAGES
