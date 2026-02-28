 Aller au contenu principal
Des Israéliens se mettent à l'abri alors que des explosions retentissent à Jérusalem

information fournie par AFP Video 28/02/2026 à 11:55

À Jérusalem, des Israéliens se mettent à l'abri tandis que des explosions et des sirènes d'alerte retentissent. Le Corps des Gardiens de la Révolution a annoncé le lancement d'une "première vague d'attaques massives" contre Israël, en réaction aux frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran. IMAGES

Proche orient
