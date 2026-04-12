Des centaines de personnes se rassemblent à Tel-Aviv lors d'une manifestation contre la guerre, alors que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu poursuit les combats contre le Hezbollah au Liban.
Des Israéliens manifestent contre la guerre lors d'un rassemblement à Tel-Aviv
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