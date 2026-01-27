Des Palestiniens de la bande de Gaza attendent la réouverture du poste-frontière de Rafah avec impatience. Le retour du dernier otage israélien ouvre la voie à la réouverture de ce poste, passage crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire.
Des Gazaouis se préparent à la réouverture du poste-frontière de Rafah
