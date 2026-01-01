Des feux d'artifice illuminent le ciel au-dessus du Burj Khalifa, plus haut gratte-ciel du monde, à Dubaï, alors que la ville accueille l'année 2026. IMAGES
Des feux d'artifice au-dessus du plus haut gratte-ciel du monde à Dubaï pour accueillir 2026
