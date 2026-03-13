Des images montrent les dégâts causés par une frappe israélienne la veille sur le quartier de Bachoura, au centre de Beyrouth. Israël a repris ses frappes sur Beyrouth, menaçant de s'emparer de territoires au Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. IMAGES
Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
