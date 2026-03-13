Deux bombardiers B-1 de l'armée de l'air américaine décollent de la base RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser pour "des opérations défensives spécifiques contre l'Iran" visant à détruire les missiles iraniens à la source, a déclaré le ministre britannique de la Défense, John Healey. IMAGES
Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
