Des avions de chasse russes survolent la Place Rouge pendant le défilé de la Victoire

information fournie par AFP Video • 09/05/2026 à 10:49

Des avions de chasse russes survolent la Place Rouge pendant le défilé du Jour de la Victoire, en libérant des traînées de fumée aux couleurs du drapeau russe. La Russie a organisé son défilé annuel sur la Place Rouge, les festivités devant être revues à la baisse en raison de craintes pour la sécurité et de signes de lassitude face à la guerre en Ukraine qui dure depuis plus de quatre ans. Pour la première fois depuis près de deux décennies, le défilé ne doit comporter aucun matériel militaire, suite à une série d'attaques de drones ukrainiens. La Russie et l'Ukraine ont convenu d'un cessez-le-feu de trois jours pour l'occasion, à la suite d'un appel de dernière minute du président américain Donald Trump. IMAGES