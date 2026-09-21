France 24 a enquêté avec Forbidden Stories sur la situation de plusieurs migrants africains accueillis dans un centre de Yaoundé, après leur expulsion par l'administration Trump, en vertu d'un accord secret négocié entre les dirigeants des deux pays. Pour en savoir plus sur cette enquête, Léa Peruchon, journaliste d'investigation à Forbidden Stories, était l'invité de FRANCE 24.
Deportation Project : Ce que révèle l'enquête au Cameroun
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