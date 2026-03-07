Denise Epoté : la pionnière du journal télévisé africain raconte 40 ans de carrière

information fournie par France 24 • 07/03/2026 à 23:00

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le Journal de l’Afrique reçoit Denise Epoté, figure historique du journalisme africain. Première femme à présenter le journal télévisé au Cameroun en 1985, elle a ensuite rejoint TV5 Monde où elle a dirigé pendant près de trois décennies le développement de la chaîne sur le continent africain. Créatrice et présentatrice de l’émission « Et si vous me disiez toute la vérité », elle a interviewé des centaines de personnalités africaines et porté un journalisme exigeant, tourné vers les solutions et les talents du continent. Denise Epoté a pris sa retraite le 30 janvier 2026 après plus de quarante ans de carrière. Elle revient dans le Journal de l’Afrique sur son parcours, son combat pour une autre narration de l’Afrique et la transmission aux nouvelles générations de journalistes.