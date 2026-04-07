Dans le contexte explosif de la guerre menée par les Etats-Unis en Iran, France 24 a vu son identité une nouvelle fois usurpée. Soit à travers de faux reportages, soit de fausses annonces attribuées à nos présentatrices et présentateurs.
Deepfakes, faux reportages... l'identité de France 24 à nouveau usurpée
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