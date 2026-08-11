Déjà condamné deux fois cette année pour les effets de ses plateformes sur les jeunes, Meta affronte à partir de mercredi quatre Etats américains, qui l'accusent de multiplier sciemment sur Instagram et Facebook les fonctionnalités conçues pour retenir les mineurs. Ce procès, le premier devant la justice fédérale, est l'un des plus lourds d'enjeux parmi la myriade de procédures judiciaires visant les réseaux sociaux aux Etats-Unis.
DÉCRYPTAGE | Meta coupable de rendre les mineurs accros aux réseaux ?
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