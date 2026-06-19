De la fumée s'élève de plusieurs villages du sud du Liban après des frappes israéliennes. Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait 18 morts et 33 blessés, selon les autorités libanaises, malgré la conclusion du protocole irano-américain qui prévoit une cessation des hostilités sur tous les fronts. IMAGES
De la fumée s'élève après des frappes dans le sud du Liban
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