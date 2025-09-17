 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De "Butch Cassidy" au festival de Sundance : l’héritage de Robert Redford

information fournie par France 24 17/09/2025 à 14:18

Il était l’incarnation du charme hollywoodien, mais aussi l’une des grandes consciences du cinéma américain. Acteur mythique, réalisateur oscarisé, fondateur du festival du film de Sundance et ardent défenseur de l’écologie, Robert Redford s’est éteint à 89 ans. Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez évoquent les hommages adressés à l'un des derniers "lions" d'Hollywood. Meryl Streep, Jane Fonda, Barbra Streisand, Leonardo DiCaprio et bien d’autres...

Vidéos les + vues

1

L'ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Charlie Kirk est celui du suspect, annonce le FBI

information fournie par AFP 15 sept.
2

Trump déclare que "le problème vient de la gauche" après la mort de Charlie Kirk

information fournie par AFP Video 15 sept.
5
3

Le président de la FNSEA s'exprime sur "la grande journée d’action" du 26 septembre

information fournie par AFP Video 16 sept.
4

Agression de policiers à Reims: "un tabassage en règle", selon le procureur

information fournie par AFP Video 16 sept.
1
5

Morts et destructions après une nouvelle nuit de bombardements à Gaza-ville

information fournie par AFP Video 16 sept.
3
6

"Des enfants déchiquetés" dans la ville de Gaza, après le début de l'offensive israélienne

information fournie par AFP 16 sept.
4
7

Mort de Robert Redford, légende du cinéma américain

information fournie par AFP Video 16 sept.
8

Ouverture du procès en appel du "violeur de Tinder" Salim Berrada

information fournie par AFP 16 sept.
3
1

Toulouse: la police disperse des manifestants qui font usage de gaz lacrymogène

information fournie par AFP Video 10 sept.
1
2

Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella

information fournie par AFP 10 sept.
2
3

Pologne: des "objets hostiles" abattus après des violations de l'espace aérien

information fournie par AFP Video 10 sept.
4

Lecornu promet des "ruptures" et reçoit à tour de bras à Matignon

information fournie par AFP 10 sept.
40
5

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
6

Top 5 IA du 11/09/2025

information fournie par Libertify 12 sept.
7

La commission TikTok presse pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

information fournie par AFP 11 sept.
1
8

La commission TikTok souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (rapporteure)

information fournie par AFP Video 11 sept.
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
3

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
4

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août
5

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

information fournie par AFP 20 août
6

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
7

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août
8

Faure (PS) prend l'engagement de ne pas utiliser le 49.3 en cas d'accession à Matignon

information fournie par AFP Video 29 août
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank