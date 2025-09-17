Il était l’incarnation du charme hollywoodien, mais aussi l’une des grandes consciences du cinéma américain. Acteur mythique, réalisateur oscarisé, fondateur du festival du film de Sundance et ardent défenseur de l’écologie, Robert Redford s’est éteint à 89 ans. Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez évoquent les hommages adressés à l'un des derniers "lions" d'Hollywood. Meryl Streep, Jane Fonda, Barbra Streisand, Leonardo DiCaprio et bien d’autres...
De "Butch Cassidy" au festival de Sundance : l’héritage de Robert Redford
