Dany Boon, l'humour salvateur

information fournie par France 24 19/12/2025 à 11:25

Rendez-vous avec le comédien, réalisateur, scénariste, producteur et musicien Dany Boon, à l’occasion de son nouveau one man show "Clown n’est pas un métier". Retour sur ses trente ans de carrière, de ses débuts dans le nord de la France jusqu’à Hollywood. Dans cet épisode, Holt McCallany (Mindhunter, Sully, Mission impossible…), et MC Solaar avec Greg Zlap offrent les vidéos surprises.

