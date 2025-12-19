Rendez-vous avec le comédien, réalisateur, scénariste, producteur et musicien Dany Boon, à l’occasion de son nouveau one man show "Clown n’est pas un métier". Retour sur ses trente ans de carrière, de ses débuts dans le nord de la France jusqu’à Hollywood. Dans cet épisode, Holt McCallany (Mindhunter, Sully, Mission impossible…), et MC Solaar avec Greg Zlap offrent les vidéos surprises.
Dany Boon, l'humour salvateur
