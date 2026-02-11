Madagascar de nouveau frappé par un cyclone. Le passage de Gezani sur la grand ile mardi soir a fait au moins 31 morts. C'est la deuxième ville du pays Tamatave qui a été balayée. Selon les autorités près de 75 % de la ville a été détruite. La correspondance d'Aurelie Kouman.
Cyclone à Madagascar: plus de 30 morts, la deuxième ville du pays "détruite à 75%"
