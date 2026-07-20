Cumul emploi retraite : travailler tout en touchant sa pension

information fournie par Tout sur mes finances • 20/07/2026 à 15:34

Peut-on travailler tout en touchant sa retraite ?

Oui, grâce au cumul emploi-retraite. Ce dispositif permet de percevoir sa pension tout en exerçant une activité professionnelle, salariée ou indépendante. Mais attention : les règles varient selon votre situation… et elles vont évoluer en 2027.

Dans cette vidéo, on vous explique clairement :

La différence entre cumul intégral (déplafonné) et cumul partiel (plafonné)

Les conditions pour bénéficier du cumul intégral : retraite à taux plein ou 67 ans

Les plafonds applicables en cas de cumul partiel (1,6 Smic pour les ex-salariés, plafond de la Sécurité sociale pour certains indépendants)

Ce qui se passe en cas de dépassement des plafonds

La grande nouveauté depuis la réforme de 2023 : la possibilité d'acquérir de nouveaux droits à la retraite en cumul intégral

Les changements majeurs prévus à partir du 1er janvier 2027

Le cumul emploi-retraite peut être un levier puissant pour compléter ses revenus, mais il devient plus complexe et parfois moins avantageux à partir de 2027.

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