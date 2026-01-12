Donald Trump a exhorté Cuba dimanche à "accepter un accord" avec les États-Unis, avertissant que l’afflux de pétrole vénézuélien et d’argent vers La Havane allait désormais s’interrompre. Pascal Drouhaud, président de l'association France Amérique Latine, "LatFran", est l'invité de Florent Rodo.
Cuba, prochain pays sur la liste de Trump ?
