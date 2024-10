information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 14:19

À Cuba, les infrastructures vétustes et le manque de liquidités pour les moderniser provoquent de graves problèmes dans les services de base : eau, gaz, électricité. Tout peut désormais devenir une bataille quotidienne pour les habitants de l'île, toujours sous embargo américain. En août, les autorités cubaines ont révélé que plus d’un million de foyers sur l’île sont désormais sans eau courante. Depuis La Havane, reportage d’Ed Augustin et de Laurence Cuvillier.