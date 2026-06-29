Crypto et IA : comment ces deux révolutions se rencontrent vraiment

information fournie par Boursorama • 29/06/2026 à 15:55

Entre automatisation des marchés, nouveaux usages et promesses encore incertaines, quel est le rôle possible de l'IA dans l'écosystème crypto et qu'est ce que la blockchain peut apporter en retour ?

Avec : Benoît Pellevoizin, Directeur Général CoinShares France et Directeur Marketing, Communications et Relations Investisseurs du Groupe