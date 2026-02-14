 Aller au contenu principal
Crue record en Gironde: des villages "totalement isolés" sur la Garonne

information fournie par AFP Video 14/02/2026 à 21:53

La Brigade nautique d'Arcachon patrouillait samedi entre La Réole et Bourdelles, afin d'évacuer des habitants sinistrés. Après une succession d'intempéries, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus ce weekend en vigilance rouge pour les crues.

